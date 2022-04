Jos Schreurs (87) priester en CDA’er die vóór abortus stemde, overleden

CDA’er en priester Jos Schreurs is afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Zaterdag wordt de priester begraven op het parochiekerkhof in het dorp Schinnen.

Schreurs, geboren in het Limburgse Nuth, wordt in 1959 tot priester gewijd. Jarenlang is hij aalmoezenier, pastoor en deken in Zuid-Limburg. Van 1972 tot 1974 studeert hij - naast zijn werk - theologie in Heerlen. Namens het net opgerichte CDA gaat Schreurs in 1980 de Eerste Kamer in, waar hij vóór het wetsvoorstel van het kabinet van Van Agt stemt over abortus.

Op aandringen van de conservatieve bisschop Joannes van Gijsen van Roermond trekt hij zich in 1981 alweer terug uit de politiek.

In 1993 wordt Schreurs benoemd tot pastoor en deken in Schinnen. In de jaren die volgen neemt Schreurs ook de taak van hoofdaalmoezenier op zich. In die functie vertegenwoordigt hij de kerk bij allerlei maatschappelijke Limburgse organisaties...

