Volgens deze ‘herkerkers’ is corona de grootste uitdaging sinds de Reformatie. ‘Het oude normaal is geen optie meer’

Corona laat versneld zien hoe kerken en geloofsgemeenschappen structureel aan het veranderen zijn. Zoeken naar nieuwe vormen van samen geloven is beter dan dat kerken investeren in hightech apparatuur en gesteggel over maximum aantallen in de dienst, zeggen de ‘herkerkers’ Peter Wierenga en Remmelt Meijer.

Zwolle

Het klinkt alarmerend, in het boek Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen. We leven in een ‘kanteltijd’. ‘Heilige huisjes’ moeten niet worden ontzien, omdat ‘teruggaan naar ‘het oude normaal’ geen optie meer is. Kortom, we staan voor de ‘grootste verandering sinds de Reformatie’. Peter Wierenga luidt de noodklok zeker niet. Het boek dat hij samen met Remmelt Meijer schreef, is geen voortvloeisel van een door het rondwarend virus apocalyptisch geworden ‘weg met ons’-denken. Het is geschreven vanuit het besef dat corona ons nu al acht maanden lang laat zien wat er aan structurele veranderingen in kerken en geloofsgemeenschappen onder de radar bleef. Doe er je voordeel mee, hoe ingewikkeld de aanleiding ook, stelt h..

PREMIUM Dit is een premium artikel Verder lezen? Neem een abonnement met korting Bespaar tot wel €293 Kies voor papier of digitaal Langere looptijd = meer voordeel abonnement afsluiten Probeer een maand gratis Eerste maand gratis, daarna €17,50 Digitale krant + toegang nd.nl Maandelijks opzegbaar gratis proberen Heeft u al een account? Log in a>