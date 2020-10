Dominee Huijser: ‘Misschien is nu het punt gekomen om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen’

Het is niet terecht dat de overheid nu van kerken vraagt om maar met maximaal dertig mensen samen te komen, vindt dominee Arie Huijser. In zijn preek van afgelopen zondag waarschuwt hij ervoor om ‘nooit toegeeflijk te zijn’ richting de overheid als dat in strijd is met Gods geboden.

Sliedrecht

De telefoon van dominee Arie Huijser (42), predikant van de Gereformeerde Gemeente van Sliedrecht, stond dinsdag roodgloeiend. De oorzaak was een preek waarin de bevindelijk-gereformeerde dominee afgelopen zondag al - verwijzend naar de ophef over een kerkdienst met zeshonderd bezoekers in Staphorst - voorspelde dat de overheid van kerken zou vragen af te schalen, en op die manier ‘solidair aan de wereld te zijn’. Een slecht idee, vond Huijser. Dat vindt hij nog steeds.

Dat zijn preek op internet zou belanden, wist Huijser echter niet. ‘Ik hield deze preek niet in mijn eigen gemeente, maar in Ridderkerk. Daar verschijnen de preken op YouTube. Dat had de kerkenraad wel tegen mij mogen zeggen, want nu overviel het me nogal.’ Wat h..

