Internationale kerken van Amsterdam slaan de handen ineen: ‘Je hebt mensen nodig die de kar willen trekken’

Amsterdam

De stichting SKIN heeft een landelijke organisatie en is lokaal ook in Rotterdam vertegenwoordigd. Daar wordt Amsterdam nu dus aan toegevoegd. Landelijk coördinator Madelon Grant is nauw betrokken bij de oprichting.

Waarom komt er een SKIN-Amsterdam?

‘Bijna een jaar geleden hadden we al een eerste bijeenkomst, om te kijken of er behoefte is aan een SKIN-Amsterdam. Sindsdien zijn er mooie stappen in gezet en vanaf komende zaterdag gaan we echt van start. Er zijn veel internationale kerken in Amsterdam, van heel grote diversiteit, die nog geen overkoepelend platform hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Een aantal mensen zag het voorbeeld in Rotterdam en dacht: ‘Waarom hebben we dat hier nog niet?’ Ze k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .