Oudste velletje met Gods naam erop is één lange vervloeking

Het is een onooglijk, dubbelgevouwen plaatje van lood - net twee bij twee centimeter. Toch is het met een afstand van honderden jaren het oudste bekende voorwerp waarop de naam van de God van Israël staat geschreven, zeggen Amerikaanse en Israëlische archeologen die de ontdekking hebben bekendgemaakt. Ze spreken van 'een vondst van eens per duizend jaar '.

Jeruzalem

In het Oude Testament heet God YHWH (Jahweh), een naam die zo heilig is dat Joden hem tot op vandaag niet uitspreken. De Bijbel vertelt dat God zich met deze vier letters aan Mozes bekendmaakt, voordat hij de Israëlieten uit Egypte bevrijdt. Maar rond de precieze herkomst en betekenis van deze Godsnaam is volgens geleerden nog veel in nevelen gehuld.

Het loden briefje van ruim drieduizend jaar oud is gevonden bij de berg Ebal op de Westelijke Jordaanoever, volgens het Oude Testament de berg van de vloek (Deuteronomium 11, vers 29). Opvallend genoeg is er inderdaad in het lood een langgerekte vervloeking gekrast: 'Vervloek..

