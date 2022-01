Canadees onderzoek: Christenen tevredener wanneer seks ‘heilig’ is

Religieus zijn heeft niet per definitie een positieve invloed op je seksleven. Maar wie seks als iets heiligs ziet, ontworpen door God om van te genieten, waardeert de seks juist bovengemiddeld.

Toronto

De Canadese zanger en wereldster Justin Bieber scoorde eind 2020 een grote hit met ‘Holy’, waarin hij de liefde voor zijn vrouw Hailey Baldwin bijna goddelijke proporties aanmeet. ‘De manier waarop je mij vasthoudt voelt zo heilig’, zingt Bieber, die zich al jaren openlijk als christen uit. Een andere regel uit de song: ‘De hemel opent zich wanneer wij elkaar aanraken’.

Gebaseerd op nieuw onderzoek van de eveneens Canadese universiteit van Toronto, zullen Bieber en Baldwin ongetwijfeld gelukkig zijn met hun seksleven. Christenen die geloven dat de seksuele relatie met hun partner iets ‘heiligs’ is, zijn namelijk bovengemiddeld seksueel tevreden, schrijven de onderzoekers. Deze stellen vormen wel de uitzonderingen. Want over het alg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .