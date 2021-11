Aartsbisschop zegt sorry voor manke vergelijking Holocaust

Glasgow

Maandag zei Welby tegen een BBC-journalist dat als wereldleiders nu geen actie ondernemen tegen de klimaatverandering, dit mogelijk ernstiger gevolgen zal hebben dan toen leiders in de jaren dertig de waarschuwingen over de nazi’s negeerden. ‘Het is nooit juist om vergelijkingen te maken met de gruweldaden van de nazi’s, en ik heb spijt van de belediging die de Joden door deze woorden is aangedaan’, schrijft Welby nu. De vergelijking met de Holocaust wordt vaker gebruikt, of het nu om de Nederlandse boerensector, vluchtelingen in Griekse kampen of ongevaccineerden gaat. ‘Mensen zijn wezens die in analogieën denken’, legde hoogleraar filosofie René ten Bos eerder dit jaar in de Volkskrant uit. ‘Ze vergelijken dus alle..

