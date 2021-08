Vier buitenlandse evangelische bewegingen zijn in Rusland niet meer welkom. Het past in een politiek die gericht is op het weren van andere kerken dan de Russisch-Orthodoxe.

Moskou

Rusland heeft vier christelijke organisaties als ‘ongewenst’ bestempeld. Het Openbaar Ministerie heeft maandag in een communiqué laten weten dat het de evangelische groeperingen uit Letland en Oekraïne op Russisch grondgebied niet erkent, en daarmee dus feitelijk verbiedt. Volgens het OM vormen de organisaties een bedreiging voor de fundamenten van de grondwet en de veiligheid van de Russische Federatie. Doordat de organisaties nu als ongewenst te boek staan, mogen de organisaties geen ‘structurele eenheden’ oprichten, waardoor bijvoorbeeld het stichten van gemeenten is uitgesloten. Tevens zullen alle activiteiten die er nu in Rusland zijn, moeten worden gestaakt.In het land waar de overheid sterk verbonden is ..

