Even op adem komen, zorgen delen en uithuilen in de kerk tijdens de watersnood in Valkenburg

‘Momentje hoor, ik sta net met een kerkbank in mijn handen’, zegt Michel Lebouille als hij de telefoon opneemt. Twee dagen eerder drong het woest kolkende water van de rivier de Geul ook de rooms-katholieke Nicolaas- en Barbarakerk in het centrum van Valkenburg binnen. Donderdag was de situatie nog kritiek en moesten de inwoners worden geëvacueerd. Vrijdagochtend was het eerste moment waarop de middeleeuwse kerk weer betreden kon worden.

Als lid van de kostersfamilie die het monumentale gebouw beheert, stuurt Lebouille een team van twintig vrijwilligers aan dat druk bezig is de ravage op te ruimen: water opdweilen, modder verwijderen, kerkbanken terugzetten en ronddrijvende stoelen en kerkboekjes opvissen. ‘Gelukkig is onze kerk sob..

