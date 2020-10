Grote beleggers kiezen groen - maar alleen op papier

Grote beleggers zeggen steeds vaker dat ze er rekening mee houden of een bedrijf milieuvriendelijk bezig is. Maar in de praktijk is daar niks van terug te zien, blijkt uit onderzoek.

Tata Steel in IJmuiden. Nederland wil de CO 2 -uitstoot in 2030 halveren ten opzichte van 1990.

Utrecht

In de wereld van de grote beleggers zoals pensioenfondsen en banken klinkt steeds vaker dat bij beleggingen niet alleen gekeken moet worden of een bedrijf goede winsten maakt, maar ook of een bedrijf milieuvriendelijk bezig is en probeert zo weinig mogelijk CO 2 uit te stoten. Maar in de praktijk is daar weinig van te merken, constateert Karolina Ryzka van de Rabobank na een onderzoek onder ruim negenhonderd Europese bedrijven.

Het onderzoek, dat Ryzka uitvoerde samen met masterstudent Paul Rösler, laat zien dat vervuilende bedrijven niet gestraft worden door beleggers. Voor de aandelen van ‘groene bedrijven’ wordt in de praktijk niets meer betaald dan voor die van vervuilende bedrijven.

Terwijl het economisch juist verstandig is om ..

