KPN uitblinker in donkerrode AEX

KPN was woensdag de enige stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het telecomconcern kreeg met zijn handelsupdate de handen van beleggers op elkaar. Voor de rest kleurde de leidende index in Amsterdam rood. Ook brouwer Heineken, die met cijfers kwam, deelde in de malaise en sloot met een verlies van bijna 4 procent. De bierbrouwer gaat vanwege de coronacrisis aanzienlijk in de personeelskosten snijden. Elders in Europa was het sentiment eveneens negatief door de vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen om het coronavirus in te dammen.