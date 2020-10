Rode koersenborden in Europa

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend lager de dag uitgegaan. De AEX was daarop geen uitzondering, al bleef de schade onder aanvoering van techbedrijven beperkt. Beleggers maakten zich onder meer zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa en zijn bang voor nieuwe lockdownmaatregelen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 545,65 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 792,90 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,8 procent. Wereldwijd stonden techbedrijven in de belangstelling na een grote overname van chipmaker AMD. Bij de Amsterdamse hoofdfondsen bleek dat onder meer uit de stijgingen van techinvesteerder Prosus (plus 2,8 procent) en betalingsverwerker Adyen (plus 2,4 procent). Unilever ging 1,4 procent omhoog na de bekendmaking dat het was- en levensmiddelenconcern volgende week toestemming van het Britse High Court vraagt om de Britse en Nederlandse bedrijfsstructuren te fuseren. Staalbedrijf ArcelorMittal was met een min van 5,4 procent de grootste daler, ING ging 4,5 procent onderuit. Uitzender Randstad verloor 4 procent.