Tweede coronagolf zorgt voor verliezen

Amsterdam

Het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld en de steeds strenger wordende coronamaatregelen zorgden maandag voor een sombere stemming op de Europese aandelenbeurzen. Onder meer de AEX-index in Amsterdam eindigde stevig in het rood. Een omzetalarm van de grote Duitse softwaremaker SAP drukte daarbij zwaar op de aandelenmarkt in Frankfurt. De hoofdindex aan het Damrak eindigde 1,5 procent lager op 545,95 punten. De MidKap leverde 2,7 procent in tot 805,09 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 1,9 procent. De Duitse DAX zakte maar liefst 3,7 procent. SAP liet in Frankfurt het grootste dagverlies in jaren zien en kelderde bijna 22 procent. De producent van bedrijfssoftware is negatiever geworden over het beeld voor dit jaar. Lufthansa daalde daarnaast meer dan 5 procent. Het Duitse luchtvaartconcern gaat extra besparen wegens de coronacrisis en neemt nog eens 125 vliegtuigen uit de roulatie. Verder constateerde de Bundesbank in een rapport dat het herstel van de Duitse economie aan het afzwakken is door de beperkingen in de strijd tegen de viruspandemie.