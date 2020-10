Unilever verkoopt meer schoonmaakmiddel en ijs

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het derde kwartaal weer goede zaken gedaan met de verkoop van schoonmaakmiddelen en voedselproducten, waaronder ijs voor thuisconsumptie.

Rotterdam

Tegelijkertijd werd wederom veel minder verkocht aan de horeca door de coronacrisis.

De onderliggende omzet van het bedrijf, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg in de meetperiode met 4,4 procent op jaarbasis. Dat is sterker dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Door negatieve wisselkoerseffecten daalde de omzet in algemene zin met 2,4 procent tot 12,9 miljard euro.

Unilever verkocht meer producten in opkomende en ontwikkelde markten. Volgens Unilever zette het herstel in China verder door en was er sprake van groei in India en Brazilië. In Noord-Amerika gingen de zaken voorspoedig, maar in Europa daalden de verkopen. Dat had mede te maken met lagere verkopen aan de horeca zoals bijvoorbeeld ijsjes. Ook had Unilever te kampen met prijsdruk in Europa.