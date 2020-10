Beurzen dalen na reeks kwartaalcijfers

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de min op 554,20 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 824,53 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,1 procent. Londen eindigde 0,2 procent hoger. In Amsterdam kreeg Unilever er 0,1 procent aan beurswaarde bij. RELX verloor daarentegen meer dan 1 procent. De vakbeursdivisie van de informatieleverancier zadelt de onderneming op met de nodige problemen. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast. Bij de overige drie divisies was afgelopen kwartaal wel sprake van herstel. Sligro won ruim 4 procent bij de kleinere bedrijven. De omzet van het groothandelsbedrijf nam in het derde kwartaal opnieuw af, maar de daling was minder groot dan in de eerste jaarhelft.