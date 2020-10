OM wil Tata Steel vervolgen om grafietregens

Amsterdam

Het OM verwijt de staalfabrikant in IJmuiden het overtreden van de milieuregels.

Volgens de voorschriften van de milieuvergunning mag het stof dat vrijkomt bij de productie van staal niet meer dan twee meter van de bron terechtkomen. Maar bewoners van het naastgelegen dorp Wijk aan Zee hebben toch last van stof dat in hun buurt neerkomt. ‘Het bedrijf zou hebben verzuimd de bron vochtig en schoon te houden ter voorkoming van de stofverspreiding', stelt het OM. ‘Dagvaarding lijkt passend, omdat openbare verantwoording belangrijk is gezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf.’

Het OM heeft nu het voornemen om te dagvaarden. Het kan twee tot drie maanden of zelfs langer dan een jaar duren voordat de staalfabrikant officieel gedagvaard wordt, afhankelijk van de eventuele onderzoekswensen van de advocaat en beslissingen van de rechter-commissaris.

Een woordvoerder van Tata Steel zegt dat het voornemen om het bedrijf te dagvaarden alleen gaat om een incident dat speelde op 1 en 2 maart 2018. Vanwege een combinatie van extreme vorst, wind en droogte zouden er bij de opslagplekken van het bedrijf toen grondstoffen zijn verwaaid. De stoffen verspreidden zich verder dan twee meter, ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen. ‘Tata Steel IJmuiden heeft meegewerkt aan het onderzoek van het OM', aldus de zegsman. ‘Als het OM overgaat tot dagvaarding zal Tata Steel voor de rechter verantwoording afleggen.’ <