Eurocommissaris: ‘Hoe sneller die Europese miljarden in de economie worden gepompt, hoe beter’

Brussel

De toch al weinig florissante economische voorspellingen die de Europese Commissie in juli presenteerde – 8,7 procent krimp dit jaar (grootste recessie sinds Tweede Wereldoorlog) maar 6,1 procent groei in 2021 – kunnen in de vuilnisbak. De combinatie van een tweede coronagolf en de nieuwe lockdown laat zelfs het kleinste sprankje hoop op groei voorlopig achter de horizon verdwijnen. ‘Het is niet overal kommer en kwel, maar wat we nu zien zal effect hebben op onze nieuwe ramingen’, erkent Europees commissaris Valdis Dombrovskis.

geen feestje

Over de vraag hoeveel langer de krimp aanhoudt, wil Dombrovskis niet speculeren in een video-interview met zeven Europese kra..

