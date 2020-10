Het witwasbeleid van banken brengt goede doelen in de problemen

Amsterdam

Om niet onbedoeld mee te werken aan witwassen of terrorismefinanciering, moeten financiële instellingen hun klanten onder het vergrootglas leggen. Vooral sinds de recordboete van 775 miljoen euro voor ING in 2018 zit de schrik er goed in. De keerzijde is dat eerlijke organisaties hier het slachtoffer van dreigen te worden.

Het gaat niet alleen om coffeeshops, sekswerkers of bedrijven die zich met internationale handel bezighouden, maar ook om goede doelen. Vooral kleinere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn in ‘verdachte’ landen ondervinden grote hinder, blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant.

‘Als jij en ik vandaag een stichting oprichten om goede projecten te doen in een zogenaamd eng land, bijvoorbeeld Oeganda, haken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .