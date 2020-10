EU-lidstaten sluiten deal over landbouwsubsidies

Luxemburg

De veranderingen moeten ervoor zorgen dat boeren klimaat- en milieuvriendelijker gaan werken. Landbouwminister Carola Schouten is ‘tevreden’ met het akkoord, ook al had ze graag meer vergroening gezien. Na twee dagen en een lange nacht onderhandelen hebben de EU-landen een ‘mijlpaal’ en een ‘stelselverandering’ bereikt, zei minister Julia Klöckner uit Duitsland, dat dit halfjaar de EU voorzit. De lidstaten moeten over de landbouwsubsidies nog overeenstemming bereiken met de Europese Commissie en het Europees Parlement, dat zich deze week ook over het landbouwbeleid buigt.

Aan de Europese inkomenssteun worden strengere voorwaarden verbonden, hebben de EU-landbouwministers afgesproken. Een deel wordt bovendien voortaan gereserveerd voor boeren die er nog een schepje bovenop doen. Lidstaten mogen zelf kiezen of ze met deze zogeheten eco-regelingen bijvoorbeeld biologische, precisie- of boslandbouw willen aanmoedigen en krijgen twee jaar de tijd om dat uit te dokteren. <