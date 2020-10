Beleggers voorzichtig vanwege corona

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan ondanks de stevige koerswinst van Randstad. Het uitzendconcern kwam met beter dan verwachte resultaten en werd daar door beleggers voor beloond. Het sentiment op de Europese beurzen was licht negatief. Beleggers zijn voorzichtig nu steeds meer Europese landen hun coronamaatregelen aanscherpen.

Amsterdam

De AEX-index verloor 1,2 procent tot 557,40 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 830,66 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,9 procent. Londen verloor bijna 2 procent. Randstad won 6,2 procent. De uitzendreus liet in het derde kwartaal verder herstel zien, na de flinke klap van de coronacrisis. Het concern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden. Galapagos verloor bijna 7 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdindex. De biotechnoloog kampte met een adviesverlaging. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een winst van 3,8 procent. Het bedrijf is positiever gestemd over de prestaties dit jaar.