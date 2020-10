Europese beurzen sluiten verdeeld

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag wisselend geëindigd. Beleggers waren wat zoekende naar richting. De steeds strengere maatregelen in Europa als gevolg van het oplopende aantal coronabesmettingen zorgden voor onzekerheid. Daartegenover stond hoop op een nieuw coronasteunplan van de Amerikaanse overheid. Bodemonderzoeker Fugro stond op het Damrak in de schijnwerpers na een goed ontvangen kwartaalupdate. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 564,00 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 836,49 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent, die in Parijs eindigde vlak. De Duitse DAX daalde 0,9 procent.

Amsterdam

Fugro (plus 21,4 procent) was de grote winnaar in de MidKap. De bodemonderzoeker wil voor 250 miljoen euro aan aandelen uitgeven om de financiële positie te versterken. De onderneming kwam tegelijk met cijfers over het derde kwartaal en is positiever geworden over de resultaten voor heel dit jaar. Sterkste daler was vastgoedbedrijf WDP, dat vandaag met cijfers komt, met een min van 4,4 procent. In de AEX stond Philips (plus 8,3 procent) bovenaan.