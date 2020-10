Nederlandse economie minder hard geraakt dan merendeel EU-landen

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar minder hard geraakt door de coronacrisis dan het merendeel van de andere EU-landen. Zelfs vergeleken met Duitsland komt Nederland er nog genadig vanaf. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De aandelenbeurs in Amsterdam.

Amsterdam

In het tweede kwartaal kromp de economie van Nederland met 8,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal. Dit was de grootste krimp ooit. Maar in Duitsland kreeg de economie een grotere klap, vergeleken met het eerste kwartaal: 9,7 procent.

Ook België (12,1 procent) en Frankrijk (13,8 procent) kregen het zwaarder te verduren door de pandemie. Met een krimp van 17,8 procent was de Spaanse economie het ergst getroffen in de EU. Finland deed het met een krimp van 4,4 procent het minst slecht. De forse klappen die de Europese economieën moesten incasseren, worden onder andere veroorzaakt omdat veel burgers aanzienlijk minder uitgeven.

In Nederland liep de consumptie terug met 10,8 procent in vergelijking met de eerste drie maanden va..

