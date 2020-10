Europese beurzen eindigen in het rood

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in de min geëindigd. De hoop dat er mogelijk toch een deal komt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor optimisme bij beleggers, maar gedoe over een brexitdeal temperde dat weer. Beursuitbater Euronext kampte enkele uren met een technische storing waardoor er niet kon worden gehandeld op de markten in Amsterdam, Brussel en Parijs. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 565,25 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 847,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,6 procent in. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 2,9 procent en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Enkele beleggers hebben zich tegen de plannen van het bestuur gekeerd en sindsdien stijgt het aandeel flink. Philips, dat met cijfers was gekomen, leverde in de slotfase een winst in en eindigde als grootste daler met een min van 3,9 procent. Ook AkzoNobel (min 1,9 procent) daalde na de bekendmaking van de overname van de decoratieve verfactiviteiten van het Spaanse Industrias Titan.