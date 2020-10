Al 300 jaar strijden tegen fraude

Tweehonderd jaar had Joh. Enschedé het monopolie op het drukken van bankpapier. Hoewel het bedrijf in Haarlem al drie jaar geen geld meer drukt, is er nog altijd vraag naar zijn kennis om fraude te bestrijden.

Haarlem

Het is de dag dat De Nederlandsche Bank het goud overbrengt uit Amsterdam naar de voormalige kluizen van Koninklijke Joh. Enschedé aan de Palletweg in Haarlem, net achter de Ikea. Voor ruim 10 miljard euro aan goudbaren zal daar tijdelijk worden opgeslagen, omdat het kantoor van De Nederlandsche Bank wordt gerenoveerd. Gelmer Leibbrandt, sinds tweeënhalf jaar directeur van Koninklijke Joh. Enschedé mag er niets over zeggen. ‘Ik weet er officieel niets van’, glimlacht hij. Zenuwachtig wordt hij er niet van. ‘Ja, ik ken Goldfinger en Ocean’s Eleven. In het verleden lag er hier ook weleens voor 20 miljard euro aan bankbiljetten.’

De kluis was al enige tijd leeg. Bankbiljetten drukt Joh...

