Boeings ramptoestel, de 737 Max, mag weer de lucht in

Boeings ramptoestel, de 737 Max, mag weer vliegen van de Europese luchtvaartinspectie, ondanks een nog niet aangebrachte upgrade. In 2018 en 2019 kwamen bij twee ongelukken met de Max 346 inzittenden om.

(beeld epa / Gary He)

Amsterdam

Op basis van een aantal doorgevoerde veranderingen mag de Boeing 737 Max binnenkort weer de lucht in van de Europese luchtvaartinspectie. De upgrade waarom de toezichthouder had gevraagd, laat echter nog twee jaar op zich wachten.

De veranderingen die Boeing heeft doorgevoerd hebben het vliegtuig veilig genoeg gemaakt voor een terugkeer in het Europese luchtruim, aldus directeur Patrick Ky van de European Union Aviation Safety Agency (EASA) in een interview met persbureau Bloomberg. De Europese toezichthouder voerde in september testvluchten uit met de 737 Max. Die leggen de basis voor het bewijs van luchtwaardigheid dat de inspectie komende maand wil publiceren, waarna vier weken volgen van publieke consultatie.

Een mankement aan..

