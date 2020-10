Stevig herstel op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met flinke winsten gesloten. Daarmee werd een groot deel van de verliezen van een dag eerder weer goedgemaakt. Op het Damrak ging Galapagos in de uitverkoop (-7 procent), na teleurstellende onderzoeksresultaten van een kandidaat-medicijn. Het biotechnologiebedrijf is op een tegenvaller gestuit bij onderzoek naar een potentieel middel tegen artrose. Daar kwam geen significant bewijs uit naar voren dat het kandidaat-medicijn werkt bij patiënten met artrose. Beleggers keken verder nog altijd naar de steeds strenger wordende maatregelen tegen het coronavirus in Europa. De AEX-index sloot 1,4 procent hoger op 568,18 punten. Een dag eerder raakte de hoofdindex 2 procent kwijt. De MidKap klom 0,5 procent tot 842,56 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2 procent.

Amsterdam

Koploper in de AEX was zorgtechnologiebedrijf Philips dat vooruitlopend op zijn kwartaalbericht 3,6 procent hoger werd gezet. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway noteerde een plus van 3,4 procent na adviesverhoging door HSBC. In de MidKap was verlichtingsbedrijf Signify (plus 2,7 procent) de grootste stijger.