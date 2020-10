NedCar raakt BMW kwijt, kijkt hoopvol naar Azië

NedCar raakt BMW kwijt, zijn enige opdrachtgever. Het personeel laat het hoofd niet hangen. Zijn er nieuwe klanten in beeld?

Born

Ach, ze hebben wel vaker onheilstijdingen meegemaakt in Born, verzuchten diverse werknemers van autofabriek NedCar wanneer ze donderdagmiddag na hun dagdienst door de poort naar buiten lopen. ‘We zijn wel wat gewend hier’, zegt Bert Kremers (59), die bij logistiek werkt. ‘Toen Mitsubishi vertrok, was het ook spannend’, memoreert Hassan Boukhrissi (60), die bij cleaning zit en al 35 jaar bij NedCar werkt. ‘We hebben veel meegemaakt, al vanaf de Volvo-tijd’, zegt zijn collega Najin (58), bijna 38 jaar bij het autobedrijf. ‘En het is altijd goed gekomen.’

Natuurlijk zijn ze niet blij met het nieuws dat BMW na 2023 geen BMW X1’s en Mini’s Countryman laat maken in de Limburgse aut..

