Directeur frauduleus ov-bedrijf Keolis weg

Deventer

Frank Janssen, directeur van ov-bedrijf Keolis Nederland, legt op 15 november zijn functie neer. Janssen, die in juni 2019 aantrad, zegt tijd te willen ‘om in zichzelf te investeren'. Keolis raakte dit jaar een concessie voor busvervoer in de regio IJssel-Vecht kwijt. Dat gebeurde nadat was gebleken dat het bedrijf opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt aan de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, waardoor de aanbieding van Keolis er gunstiger uitzag dan die van andere bedrijven. Toen de frauduleuze handeling aan het licht kwam, trokken de provincies de concessie in. Het bedrijf meldde in juni te gaan werken aan een structureel betere integriteit. <