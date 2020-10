Forse verliezen op Europese beurzen

De AEX eindigde donderdag fors lager, evenals andere belangrijke graadmeters in Europa. De tweede golf aan coronabesmettingen in Europa zorgt voor toenemend pessimisme op de handelsvloeren. Olieconcerns behoorden tot de grote verliezers, nu het vooruitzicht van verminderde economische activiteit de olieprijzen omlaag sleurt. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2 procent lager, de MidKap 1,6 procent. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2,5 procent.

Amsterdam

Olie- en gasconcern Shell sloot 3,7 procent lager en behoorde tot de grootste verliezers bij de hoofdfondsen. In de Midkap verloor SBM Offshore, de maritiem dienstverlener met veel klanten in de olie-industrie, 3,7 procent. Bodemonderzoeker Fugro kelderde bijna 12 procent, maar dat had ook te maken met de herfinanciering van schulden en de nieuwe aandelenuitgifte waarover het bedrijf onderhandelt.

Ryanair verloor ruim 4,3 procent in Dublin. De budgetmaatschappij schroeft de capaciteit in de winter fors terug vanwege de dalende vraag naar tickets. Easyjet en Lufthansa zakten tot 3,2 procent en in Amsterdam verloor Air France-KLM 2,4 procent.