Maaltijdbestelbedrijf straalt op beurs

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was woensdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren erg in hun nopjes met de sterke kwartaalresultaten van het bedrijf achter onder meer thuisbezorgd.nl. De onderneming profiteert duidelijk van de coronapandemie omdat meer mensen eten laten thuisbezorgen. Just Eat Takeaway eindigde met een koerswinst van 6,5 procent met afstand bovenaan bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Het bedrijf zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland groeide het aantal orders met een derde en in Canada was zelfs sprake van een verdubbeling met een jaar geleden.