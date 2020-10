AEX blijft steken rond vorige slotstand

De AEX is dinsdag met een minieme winst de handel uitgegaan. Elders in Europa werden juist aanzienlijke verliezen geleden. De opleving van het coronavirus drukt de stemming en een van de onderzoekersprogramma's naar een coronavaccin kreeg een tegenvaller te verwerken. Op het Damrak ging de toeleverancier aan apotheken Fagron onderuit na een kwartaalbericht. De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 572,47 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 848,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gaven tot 0,9 procent prijs.