Luca, een auto gemaakt van afval

Katwijk

Duurzame mobiliteit is een van de speerpunten van de universiteit. Enkele jaren geleden zag al een studentenauto het licht die deels was opgetrokken uit vlas. Het verschil met Luca is dat deze niet alleen gemaakt is van materialen die hergebruikt kunnen worden, maar dat hij grotendeels bestaat uit afval. De carrosserie, het glanzende ‘blik’ bij gewone auto’s, is gemaakt van ABS; een plasticsoort die wordt toegepast in speelgoed als Lego en huishoudelijke apparatuur. De dragende delen bestaan uit vlasvezels, versterkt met een honingraatstructuur van petflessenplastic en van kunststof dat uit zee is opgevist.

Nog een verschil: Luca oogt een stuk minder als een zeepkist op wielen, maar als een ‘echte’ aut..

