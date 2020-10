PostNL zet opmars op Damrak voort

Amsterdam

PostNL kende ook woensdag een uitstekende beursdag, na de ook al stevige winst een dag eerder. De opgepoetste verwachtingen hielden beleggers enthousiast. Over het algemeen waren beleggers op de Europese beurzen wat terughoudend. Dit na het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de stekker trok uit de onderhandelingen over een nieuw steunpakket in de VS. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 554,60 punten. De MidKap klom, aangevoerd door PostNL, 0,2 procent tot 836,17 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent, terwijl Frankfurt 0,2 procent steeg. PostNL (plus 5,5 procent) was weer de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. De post- en pakketbezorger beloofde na het ophogen van de verwachtingen voor dit jaar zijn dividenduitkering weer te hervatten. Volgens vakbond FNV zou het zijn personeel structureel moeten belonen. Het aandeel PostNL won een dag eerder ook al 12 procent. In de AEX-index was staalconcern ArcelorMittal een sterke stijger met een winst van 3 procent. Heineken (plus 3,5 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen.