PostNL grote winnaar op lager Damrak

De AEX-index is dinsdag met verlies gesloten, na winsten eerder op de dag. Daarmee viel de hoofdgraadmeter op de Amsterdamse beurs uit de toon in Europa, waar voornamelijk groene koersenborden te zien waren. PostNL was op het Damrak de grote winnaar na een positieve handelsupdate.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 555,38 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 834,42 punten, mede dankzij de forse winst van PostNL. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent.

PostNL (plus 12,2 procent) was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van. In juli krikte het bedrijf zijn winstprognose ook al op.

In de AEX profiteerde olie- en gasconcern Shell van de opgelopen olieprijzen van de afgelopen dagen. Het aandeel stond 2,6 procent hoger. De sterkste stijger was evenwel Aegon met een winst van 6,1 procent.