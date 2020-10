Evenementenbranche verliest vertrouwen

De zakelijke evenementensector verliest het vertrouwen in de toekomst, meldt koepelorganisatie Eventplatform. Meer dan de helft van de ondernemers ziet het somber in en een kwart is onzeker, blijkt uit een recente peiling van het platform. De aangescherpte coronamaatregelen, het gebrek aan rendabele alternatieven, vertrouwen bij bezoekers en exposanten en steun die ontoereikend is, zorgen voor minder vertrouwen.