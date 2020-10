Nederland krijgt bijna zeker weer een ECB-post

Voor het eerst sinds Wim Duisenberg lijkt Nederland een vertegenwoordiger te krijgen in de machtige directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Maandagmiddag stemde de Eurogroep in met de voordracht van Frank Elderson. Grootste horde is nu het Europees Parlement: dat wil een vrouw.

Amsterdam

De 50-jarige Elderson, op dit moment toezichtsdirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB), moest het opnemen tegen de Sloveen Boštjan Jazbec. Voor de oud-gouverneur van de Sloveense centrale bank sprak dat Oost-Europa helemaal niet vertegenwoordigd is in de zeskoppige ECB-directie. Desondanks kozen de ministers van Financiën van de negentien eurolanden voor Elderson.

De officiële benoeming door de Europese leiders volgt in december. Als het zover komt, neemt er voor het eerst in zeventien jaar weer een

Nederlander plaats in de cockpit van de ECB. Daar worden de komende tijd even cruciale als omstreden

beslissingen voorgekookt. Hoe verder met het voor de Nederlandse pensioenen zo nadelige goedkope geldbeleid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .