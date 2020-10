Subsidiepot voor elektrische auto leeg

Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zijn verbijsterd over het kabinetsbesluit om het loket voor aanvraag van een aankoopsubsidie voor een elektrische auto te sluiten. ‘Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen', aldus de klagers. Voor het kopen of privé-leasen van een nieuwe elektrische auto kunnen consumenten 4000 euro aan subsidie aanvragen, voor een tweedehands exemplaar is 2000 euro beschikbaar. Het kabinet heeft voor de regeling 250 miljoen euro gereserveerd tot 2025. Dit was afgesproken in het klimaatakkoord. Het loket sluit omdat de pot voor dit jaar leeg is. Vanaf 1 januari 2021 gaat het loket weer open, is al aangekondigd. <