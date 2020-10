Wat blijft er over van Shell?

Het was bij een lage olieprijs altijd een zekerheidje om op terug te vallen: Shells eigen raffinaderijen konden tegen lagere kosten brandstoffen produceren, waarna een lagere prijs weer tot extra vraag leidde aan de benzine- en kerosinepomp. Het systeem trok zichzelf weer in balans. Corona heeft zand in die geoliede motor gegooid: de olieprijs is ingeklapt en de vraag trekt maar niet aan.

Shellpersoneel bij een cao-manifestatie voor de raffinaderij in Moerdijk, april 2019.

Amsterdam

Het zorgt voor niet eerder geziene verschuivingen bij Shell. Ontwikkelingen die tot voor kort niet voor mogelijk werden gehouden, met als voorlopig dieptepunt de zeven- tot negenduizend banen die voor eind 2022 verdwijnen. En dit in een jaar waarin het ‘heiligste’ al werd geofferd: de dividenduitkering werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verlaagd, en wel met twee derde. Gevolgd door een historisch verlies in het tweede kwartaal, toen het bedrijf 18,1 miljard dollar in de min ging.

neerwaartse spiraal

Met klimaatverandering en de toenemende vraag naar groenere energie, ziet Shell de problemen voor het fossiele-energiebedrijf al langer opdoemen. In 2050 wil Shell CO 2 -neutraal opereren. Maar in de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .