Eén miljoen chocoladerepen per uur over de band bij de Mars-fabriek in Veghel

Toen Martijn Derks (40) een paar jaar geleden de vakantiefoto’s van zijn vriendin bekeek, net terug uit Nepal, kon hij een glimlach niet onderdrukken. Een Marsreep, aangetroffen in een berghut in de Himalaya, met achterop ‘zijn’ code: VEG. Gemaakt in Veghel, de grootste Marsfabriek ter wereld, onder zijn leiding.

Veghel

Het is een spelletje dat nooit is gaan vervelen, zegt Derks, terwijl achter hem mannen en vrouwen in witte overals heen en weer banjeren rond stellages waarop eindeloze rijen Celebration-chocolaatjes voorbijrazen. In de Veghelse Mars-fabriek maken ze meer chocoladerepen dan waar ook ter wereld (de grootste chocoladefabriek is van Barry Callebaut, in het Belgische Wieze). Jaarlijks rolt hier meer dan 285 duizend ton snoepgoed de band af, bestemd voor meer dan tachtig landen.

Wie de jaarproductie in een lange lijn legt – een miljoen repen per uur, de klok rond – kan zo’n tien keer de aarde rond. Het assortiment van moederbedrijf Mars is eindeloos: kattenvoer van Whiskas, rijst en maaltijdsauzen, zoetwaren zoals Snickers, Twix, Bounty,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .