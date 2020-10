Conflict om loon in KLM-crisis

In het herstructureringsplan van KLM, dat donderdag op tafel lag, is het loon van piloten een heet hangijzer.

Den Haag

Op zijn laatste vlucht, alweer een dag of elf geleden, zat Willem Schmid opgesloten in een hotelkamer in Mumbai. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen mocht de 42-jarige piloot van KLM en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) de miljoenenstad niet in. Net als andere bemanningsleden van buitenlandse vliegtuigen die het land aandoen. ‘Ik had dus alle tijd voor dit’, zegt Schmid.

‘Dit’ – dat waren de onderhandelingen met KLM over een herstructurering van het bedrijf, dat door datzelfde virus de zwaarste crisis in het honderdjarige bestaan beleeft. KLM verliest elke dag tientallen miljoenen omdat reizigers wegblijven. De overheid schoot eind juni te hulp, om het bedrij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .