Wisselend beeld op Europese beurzen

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een klein plusje de dag uitgegaan. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien. De onzekerheid bij beleggers werd gevoed door de coronabesmetting van de Amerikaanse president Donald Trump en een slechter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Ook sombere berichten over de brexitonderhandelingen hadden hun uitwerking.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 553,12 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 819,21 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde 0,3 procent, die in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

Trump liet vrijdagochtend via Twitter weten dat hij en zijn vrouw Melania het coronavirus hebben. Ook is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september veel minder sterk gegroeid dan in augustus en ook is de groei zwakker dan verwacht. Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat er vorige maand 661.000 banen bijkwamen exclusief de landbouwsector. Economen hadden op een aanwas van 875.000 arbeidsplaatsen gerekend.