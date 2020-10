Chipfonds ASMI fier aan kop

Amsterdam

Chiptoeleverancier ASMI was donderdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Beleggers waren enthousiast na een positief bericht van branchegenoot STMicroelectronics. De chipmaker denkt de verwachtingen voor 2020 te overtreffen dankzij een sterk derde kwartaal. Verder was het beurssentiment overwegend positief, gedreven door de hoop op een akkoord in Washington voor extra stimulering van de Amerikaanse economie. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger. De MidKap won 0,9 procent. Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent, Frankfurt daalde 0,2 procent door fors koersverlies van Bayer. ASMI ging meer dan 7 procent vooruit. Ook verzekeraar Aegon was in trek (plus ruim 4 procent) dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was Shell (min 4 procent, de laagste koers in jaren). Het olie- en gasconcern kondigde eerder deze week een grote ontslagronde aan. Air France-KLM zakte 1,3 procent in de MidKap. KLM is het eens met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over soberder arbeidsvoorwaarden. Na de beursdag werd met piloten een akkoord bereikt.