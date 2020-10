Middel tegen reuma is grote doorbraak

Het Nederlandse biotechbedrijf Galapagos brengt na 22 jaar onderzoek zijn eerste medicijn op de markt. Het is een middel tegen reumatoïde artritis. ‘Eindelijk’, zegt CEO Onno van de Stolpe.

Leiden

Hij bestuurt al ruim 20 jaar een achtbaantrein. Onno van de Stolpe (60) richtte in 1999 Galapagos op, dat is uitgegroeid tot een van de grootste biotechbedrijven in Europa. Maar de koers wordt gedicteerd door autoriteiten die toestemming moeten geven nieuwe medicijnen op de markt te brengen.

Na de bekendmaking schoot de beurskoers omhoog. Stolpe: 'Het is een enorme doorbraak. Na 22 jaar brengen we eindelijk ons eerste medicijn op de markt. Dat is een heel lange weg geweest.’

Vier weken geleden weigerde de Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration) toestemming, omdat eerst nog testen afgerond moeten worden naar het effect op de spermaproductie. Daarop daalde de koers met 25 procent.

‘De downside van de wei..

