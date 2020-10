'Honderden banen weg bij BAM'

Bouwconcern BAM schrapt vanwege de coronacrisis waarschijnlijk honderden banen. Het bedrijf heeft een grote reorganisatie aangekondigd, maar gaat nog in overleg met ondernemingsraden en vakbonden over het precieze aantal arbeidsplaatsen.

Bunnik

In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf is in meerdere landen actief. BAM verwacht dat dit programma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar, wat de winstgevendheid structureel moet verbeteren. Het bedrijf hoopt de ingrepen in de komende zes maanden uit te voeren, waardoor de kosten volgend jaar al omlaag zullen gaan. <