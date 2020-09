Rode koersenborden in Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag na een kleine opleving toch in de min geëindigd. De situatie rond het coronavirus, dat in veel landen weer oplaait, zorgde voor wat onrust op de aandelenmarkten. Wereldwijd is het aantal coronadoden inmiddels boven de miljoen uitgekomen.

Amsterdam

Verder keken beleggers uit naar het debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische kandidaat Joe Biden. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 548,92 punten. De MidKap steeg een fractie tot 801,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 5,4 procent. Branchegenoot Eurocommercial Properties leverde 4,1 procent in en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote bedrijven.

Ook de banken en verzekeraars, die de recente opmars aanvoerden, werden van de hand gedaan. Aegon, ABN Amro, ING en ASR zakten tot 3,2 procent. Shell leverde 2,7 procent in.