Forse winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met flinke winsten gesloten. Beleggers schoven de zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen aan de kant en gingen op koopjesjacht na de koersverliezen van vorige week. Op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal een uitblinker dankzij de verkoop van zijn Amerikaanse tak. Ook Galapagos was opnieuw in trek door positief nieuws over een medicijn van de biotechnoloog.