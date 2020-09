Kwart hoogopgeleiden wil andere baan vanwege baas

Amsterdam

Mannen kiezen vijftig procent vaker dan vrouwen voor een andere baan vanwege hun leidinggevende. Andere redenen voor een overstap zijn onvoldoende doorgroeimogelijkheden en onvoldoende plezier of uitdaging in het werk. De inhoud van het werk is voor het eerst sinds jaren weer de belangrijkste reden om niet weg te gaan, gevolgd door prettige collega’s, een goede balans tussen werk en privé, het salaris en een vast contract. Het vertrouwen in baanzekerheid kreeg door de onzekere tijden een knauw, met name bij vrouwen. In 2018 dacht 82 procent van hen de baan niet te verliezen, dit jaar is dat 10 procent lager. Ook onder mannen daalde dit vertrouwen, maar wel minder hard, van 76 naar 71 procent. De coronacrisis versnelde deze daling. De jongere generatie is het meest onzeker. Minder dan de helft van de jongeren tot 23 jaar is zeker over hun contract. Van de millennials, de groep van 23 tot 39 jaar, is driekwart zeker van hun contract. <