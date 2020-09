Festivalorganisator ID&T schrapt banen

Presentator Arie Boomsma over nieuwe podcast Goed Werk: ‘Neem tijd om over je roeping na te denken’

'Goed Werk’ is een nieuwe podcast van EO, ND en NPO Radio 1 over de zingevende kant van werk. Presentator Arie Boomsma: 'Waardevol werk is echt niet alleen weggelegd voor mensen die naar Lesbos vertrekken.'