In Delft maken ze satellieten op bestelling. Het bedrijf van Jeroen Rotteveel is houder van het wereldrecord satelliet-uitzetten

Een wegwerplab voor medicijnonderzoek ter grootte van een melkpak, een satellietje voor de krijgsmacht, u roept maar. Innovative Solutions In Space uit Delft is gespecialiseerd in alle service rondom nanosatellieten.

Delft

Hij moet altijd even kijken, als een van ‘zijn’ raketten gelanceerd wordt. Helaas voor Jeroen Rotteveel gebeurt dat meestal voor het krieken van de dag. En helaas wordt 80 procent van de lanceringen uitgesteld, vaak vanwege het weer. Dan waait het ergens te hard in een hoge luchtlaag of is de bewolking te dicht.

Zo ook op de dag van het interview: alle omstandigheden waren perfect voor een lancering op de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana, maar nu raasde er weer een tyfoon over Zuid-Korea. Daar staat een volgstation dat vluchtdata van de langsrazende raket moet opvangen en doorsturen. Vanwege het noodweer lag dat grondstation eruit. Dus ging de lancering niet door. Twee dagen later moet Rotteveel wachten en dan verdwijnt de Europes..

