ING herstelt iets op rood Damrak

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. De vrees voor de negatieve impact van strengere coronamaatregelen in Europa op het economische herstel zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. In Amsterdam was ING een van de weinige stijgers. De bank verloor de voorbije dagen flink aan beurswaarde vanwege onthullingen over dubieuze transacties. De AEX-index sloot 0,8 procent lager op 541,11 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 785,63 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 1,3 procent. De DAX in Frankfurt (min 0,3 procent) hield de schade enigszins beperkt, mede door een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen in september. ING was met een winst van 1,2 procent koploper in de AEX. Volgens kenners is het goed mogelijk dat ING opnieuw wordt beboet door onthullingen uit de FinCEN-files. ING schikte in 2018 al met het Nederlandse Openbaar Ministerie voor honderden miljoenen wegens tekortkomingen. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde.